Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito no bolso
Análise

Não é só por crítica à guerra que Trump pode perder apoio interno ao ataque ao Irã

Ao contrário do Brasil, nos EUA os combustíveis sobem assim que aumenta a cotação do petróleo, que acumula alta de quase 15% em dois dias

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