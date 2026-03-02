Não é "só" petróleo: fechamento de Ormuz barra um terço do mercado de fertilizantes

Irã controla passagem ao norte do corredor que liga Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Reprodução, Nasa

Depois do ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã, a inquietação com o impacto econômico da escalada do conflito no Oriente Médio ficou focada no petróleo – que chegou a ser cotado acima de US$ 80 – porque o Estreito de Ormuz é essencial para o tráfego global dessa matéria-prima. Mas há outro insumo essencial com ainda maior dependência da passagem controlada pelo Irã: fertilizantes.

Há risco, portanto, de impacto no mercado de produtos agrícolas. Com concentração em amônia e ureia, passa pelos dois corredores de Ormuz de 25% a 35% do comércio mundial desses produtos. Os cultivos mais dependentes de aditivos químicos são trigo, milho e soja. Em outros momentos de forte alta nas cotações de referência do mercado de petróleo, farinha de trigo e óleo de soja enfrentaram aumentos de preço.

Com problemas na passagem por Ormuz, aumenta o temor de impacto sobre a inflação global, justo no momento que os países começam a sonhar com o fim da forte alta de preços provocada ainda pela pandemia de covid-19. Além de petróleo e fertilizantes, passam pelo canal cerca de 32% do o metanol comercializado no planeta, 17,2% dos minerais e ao redor de 20% do volume de gás natural e gás liquefeito (GLP).

Por isso, chama atenção que os bombardeiros de Israel e EUA foram precisos o suficiente para matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mas não tenham sido bem-sucedidos em neutralizar o poder dos aitolás sobre Ormuz. Ao menos até agora.

Conforme estimativas da própria agência americana de informações sobre energia (EIA), a capacidade de contornar Ormuz se limita a pouco mais de 10% do volume que passa pelo Estreito todos os dias. Poderiam ser redirecionados cerca de 2,6 milhões de barris ao dia, enquanto passam hoje pelo canal ao redor de 20 milhões.

O que é o Estreito de Ormuz?

Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul, liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Em sua parte mais afunilada, tem 39 quilômetros de largura. Não parece tão pouco, mas a passagem de gigantes navios petroleiros exige grande profundidade. Por isso, só existem duas faixas de navegação, com três quilômetros de largura – uma para cada sentido da navegação.

Por que Irã tem o controle?

Por que boa parte do estreito fica na costa do país. O Irã comanda a parte norte do estreito, enquanto Omã e os Emirados Árabes são responsáveis pela parte sul, pelo mesmo motivo. As faixas por onde passam os navios comerciais são consideradas águas internacionais, segundo o direito internacional marítimo definido pela ONU. No papel, o Irã não poderia bloquear a passagem. Na prática, como os corredores de navegação são estreitos, deixam as embarcações na mira de mísseis e drones.

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