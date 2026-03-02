Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto do conflito
Notícia

Não é "só" petróleo: fechamento de Ormuz barra um terço do mercado de fertilizantes

Até 35% do comércio global desses insumos, concentrado de amônia e ureia, depende de passagem por dois corredores controlados pelo Irã, com risco de impacto sobre trigo e soja

Marta Sfredo

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