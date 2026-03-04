Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fraudes em cadeia
Análise

Na véspera da prisão de Vorcaro, liquidante do Master informou desvio de R$ 1 bilhão

Decisão foi motivada por "ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos", mas ex-banqueiro causou prejuízos multibilionários a clientes, fundos de previdência e um banco público

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