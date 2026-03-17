Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Suposto risco
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Mercado reduz ganhos com especulação de greve de caminhoneiros

Perto do final da sessão desta terça-feira, real e bolsa reduziram inclinação positiva por suposta mobilização que poderia ocorrer na Páscoa 

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