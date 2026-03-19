Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Menos crescimento, mais solidez
Notícia

Melnick tem lucro recorde mesmo com juro alto e mercado adverso

Apesar de desincentivo a financiamento imobiliário, resultado líquido cresceu 57%, alcançando R$ 112 milhões em 2025

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS