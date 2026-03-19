Melnick tem lucro recorde mesmo com juro alto e mercado adverso

Empresa marcou início da sessão na bolsa cinco anos depois da abertura de capital. Patricia Alves / Divulgação

No ano em que o Brasil enfrentou o peso do juro alto, a Melnick teve lucro recorde, mesmo que os financiamentos imobiliários tenham ficado mais caros. O resultado líquido de R$ 112 milhões foi 57% maior do que o do ano anterior. O CEO da empresa, Leandro Melnick, diz que parte desse crescimento vem da base mais baixa de 2024, mas cita o lucro de 2023, de R$ 103,9 milhões, para reforçar que a operação no ano passado foi, acima de tudo, "saudável".

Em um cenário corporativo em que empresas enfrentam problemas com endividamento, não é pouco.

— Temos uma inteligência imobiliária em Porto Alegre que nos permite navegar relativamente bem, mesmo em cenário hostil — afirma Leandro.

Na semana passada, a empresa acionou o botão que marca o início dos negócios na B3, a bolsa nacional de valores. O ato simbólico deveria ter ocorrido cinco anos atrás, quando a Melnick abriu capital. Mas era 2021, no auge da pandemia, e a cerimônia não ocorreu.

— A intenção era crescer em Porto Alegre, mas como o mercado local estava sem muito espaço, distribuímos 100% dos lucros desses cinco anos aos acionistas. Foram R$ 560 milhões. Crescemos menos, mas garantimos solidez — relata o CEO.

— É uma liminar muito parcial. Precisa ter uma consolidação definitiva do tema para poder se posicionar.