Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Derrubada de imposto
Notícia

Justiça manda devolver valor pago no tarifaço: em que casos exportador pode receber

Importadores terão direito a reembolso das tarifas ilegais, com juros; valor total é estimado entre US$ 135 bilhões e US$ 175 bilhões

Marta Sfredo

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