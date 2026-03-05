Justiça manda devolver valor pago no tarifaço: em que casos exportador pode receber

Ofensiva de abril de 2025 foi derrubada pela Suprema Corte. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Como era previsto, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA em Manhattan, decidiu que o governo Donald Trump deve começar a reembolsar os importadores que pagaram tarifas cobradas com base na Lei de Emergência Econômica (Ieepa). No mês passado, a Suprema Corte decidiu que essas taxas foram cobradas de forma ilegal por não terem obtido autorização do Congresso.

A conta é estimada entre US$ 135 bilhões e US$ 175 bilhões. E o juiz Richard Eaton determinou que os reembolsos sejam acrescidos de juros entre a época em que foi feito o pagamento e a data em que houver a restituição. Mas como fica claro na decisão, quem tem direito é o importador, que fez o recolhimento do imposto de importação elevado por Trump.

Embora muitos exportadores brasileiros tenham sido prejudicados, para ter participação nessa devolução das tarifas, precisam ter algum acordo prévio nesse sentido com o importador americano, disse à coluna na época da decisão o ex-secretário de Comércio Exterior e fundador da consultoria BMJ Welber Barral. Também relatou que o escritório que comanda fez contratos com essa previsão.

— Já existem 900 processos, várias empresas estão entrando na Justiça. Além disso, alguns escritórios querem entrar com ações coletivas, as chamadas class action. Estão, vai se estender por um longo tempo, provavelmente não vai ter solução rápida — atualiza Barral nesta quinta-feira (5).

A decisão de Eaton foi tomada a partir de uma ação movida pela empresa Atmus Filtration, que afirmou no processo ter pago cerca de US$ 11 milhões em tarifas agora consideradas ilegais.

Ao se manifestar no caso, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês), que fez o recolhimento, disse que a decisão não tem precedente em escala de trabalho. Estimou que pode ser preciso revisar manualmente cerca de 70 milhões de casos. Estimou que isso pode levar até quatro meses.