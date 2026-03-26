"IA vai mudar a experiência que as pessoas têm com softwares", diz CEO da Microsoft

Priscyla Laham disse que quer voltar ao South Summit. Jeff Botega / Agencia RBS

No comando da Microsoft Brasil desde janeiro de 2025, Priscyla Laham tem 25 anos de experiência em tecnologia, eletrônicos de consumo e serviços online. Graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), com mestrado no Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, concluiu em 2013 o programa executivo da Universidade Stanford (EUA), com ênfase em administração e gestão empresarial. Participou do South Summit pela primeira vez neste ano e avisou que, se for convidada, voltará muitas vezes. Durante sua passagem por Porto Alegre, fez contato com executivos gaúchos e atendeu ao pedido da coluna para uma entrevista "ongoing", ou seja, em seu caminho entre um compromisso e outro. Nas discussões deste ano sobre inteligência artificial, uma palavra foi repetida: confiança.

Como se materializa a confiança em inteligência artificial?

Hoje muita gente usa nossos produtos nas suas empresas. Existe uma categorização de segurança, de quem pode acessar qual informação. Colocamos classificação que permite o usuário identificar se algo é confidencial. Quando falamos em entregar segurança, é garantir que, primeiro, o acesso à informação é só para as pessoas certas. Lançamos recentemente um produto que chama Agente 365, que ajuda a orquestrar e, depois, permite ver agentes que podem estar disponíveis para todos, e como pode gerenciar o acesso. Quando falamos em confiança se trata de garantir que estamos implementando todas as ferramentas para que as pessoas estejam prontas para este mundo que é agêntico. Esses agentes são funcionários, colaboradores digitais, não pessoas. Precisam ter uma identidade, mas como podem ser controlados? Temos serviços de controle de identidade, que hoje existem para funcionários (humanos) e que vão existir para os agentes digitais também.

A IA vai acabar com os softwares?

Não sei, acho que não, mas acredito que vai mudar a experiência que as pessoas têm com os softwares.

Qual o tamanho da mudança?

As fundações sempre vão existir. Mas você vai fazer uma pergunta para um Copilot e, quem sabe, não necessariamente tendo de entrar no software. A Microsoft tem uma parceria grande com a SAP. E hoje eu não vejo nenhuma tela de SAP. Pergunto tudo para o Copilot. Se quero aprovar um expense report (relatório de despesas) de um funcionário, faço direto do Teams. Tenho uma interface para fazer, mas o SAP continua lá.

*Colaborou João Pedro Cecchini