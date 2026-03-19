Grupo financeiro gaúcho com atuação nacional terá Aod Cunha no conselho

Aod Cunha (C) entre Marcelo Cincão (D) e Fernando Pisa (E), co-CEOs da Ável. Edivan Rosa / Divulgação

Ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, o economista Aod Cunha vai entrar no conselho consultivo da empresa gaúcha de investimentos Ável. A criação da comissão externa para aconselhamento de gestão busca sustentar o ritmo de expansão da empresa. Com cerca de 41 mil clientes no país e R$ 16 bilhões sob custódia, a companhia pretende alcançar os R$ 100 bilhões até 2030.

— É um momento importante para o grupo Ável, de fortalecimento institucional. Minha atuação como conselheiro independente será no sentido de apoiar as decisões e a evolução da governança do grupo — relata Aod.

Ex-sócio do BTG Pactual e executivo do JP Morgan entre 2010 e 2017, Aod também tem experiência em conselhos de outras empresas e instituições financeiras, como Gerdau, Agibank e Banco Pan. A presidência do conselho do grupo Ável ficará sob responsabilidade do co-CEO da empresa Marcelo Cincão.

*Colaborou João Pedro Cecchini