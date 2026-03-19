Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reforço na gestão
Notícia

Grupo financeiro gaúcho com atuação nacional terá Aod Cunha no conselho

Criação busca sustentar ritmo de expansão da companhia com 41 mil clientes e R$ 16 bilhões sob custódia

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS