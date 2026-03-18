Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Outra vez
Análise

Governo federal propõe aos Estados dividir a conta da redução do ICMS do diesel

Sugestão prevê divisão entre União e Estados, 50% cada, do custo da isenção de ICMS sobre importação, estimado em R$ 3 bilhões ao mês

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