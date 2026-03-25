Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

De volta à mesa
Análise

Governo federal melhora proposta para suavizar alta de combustíveis, mas só na parte técnica

Custo de R$ 3 bilhões ainda seria dividido pela metade entre União e Estados, mas aumento de receita por alta do petróleo fica concentrado no Planalto 

Marta Sfredo

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