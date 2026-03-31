Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em ano eleitoral
Análise

Governo e bancos preparam medidas para aliviar endividamento das famílias

Segundo o BC, comprometimento do orçamento com dívidas chegou a 29,3% em janeiro, com média de juro anual de 62%, mais de quatro vezes a Selic

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