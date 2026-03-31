Governo e bancos preparam medidas para aliviar endividamento das famílias

Troca de dívidas caras por linhas de custo menor é uma das medidas em estudo. Sxc / Divulgação

Depois de tentar, com o programa Desenrola, resolver o pesado endividamento dos brasileiros, o governo vai... tentar de novo. Começou uma série de reuniões entre o Ministério da Fazenda e os bancos para tentar buscar uma solução mais efetiva. Desta vez, o foco está no alto comprometimento do orçamento das famílias com pagamento de dívidas, não nos inadimplentes. A intenção é de apresentar providências até a metade de abril.

Entre as medidas estudadas, está a clássica "troca de dívidas", de um crédito com juro mais alto, como cartão de crédito e cheque especial, para empréstimo pessoal ou consignado, quando possível. Como inclui integrantes do sistema financeiro, a busca é por uma solução com mecanismos de mercado.

Na segunda-feira (30), o Banco Central mostrou que esse indicador voltou ao maior patamar da série histórica, chegando a 29,3% em janeiro, aumento de 1,6 ponto percentual em 12 meses. Não é um patamar inédito: já havia sido registrado em outubro de 2025. Segundo o BC, as famílias endividadas estão pagando taxa média de juro de 62% ao ano, mais de quatro vezes a Selic.

No entanto, este é um ano eleitoral, e circula no Palácio do Planalto a avaliação de que o endividamento compromete a sensação de bem-estar econômico que o baixo nível de desemprego e a inflação relativamente controlada – ao menos até agora – deveriam proporcionar.