Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Gigante gaúcha instala fábrica no México e reforça operação fora do Brasil

Nova unidade tem operação própria, com proposta diferente da aplicada pela companhia na Índia, único outro local fora do país em que a empresa funciona com planta fabril

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