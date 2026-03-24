Gigante gaúcha instala fábrica no México e reforça operação fora do Brasil

Capacidade produtiva é de 100 mil produtos ao mês. Tramontina / Divulgação

Pouco menos de um ano depois de começar a produzir fora do Brasil, a Tramontina reforça sua operação internacional com fábrica em Lerma, no México. A nova unidade tem operação própria da empresa gaúcha, com foco na fabricação de frigideiras de alumínio com revestimento antiaderente e capacidade produtiva de até 100 mil peças ao mês.

Na Índia, único outro país em que a Tramontina tem planta fabril, o formato é o de joint venture – acordo que une empresas para uma finalidade específica. No México, a unidade é subsidiária da brasileira Tramontina SA Cutelaria.

A escolha de produzir no país do continente americano passa tanto por seu potencial de consumo quanto pela localização estratégica, com possibilidade de abastecimento a mercados da América Central e dos Estados Unidos. Mas ao menos no início, a fabricação será destinada apenas aos consumidores locais.

— O México é o segundo maior mercado de exportação para a Tramontina no segmento de utensílios de cozinha, tanto em volume quanto em faturamento — diz Jandir Brock, diretor-corporativo da Tramontina.

A nova planta se integrará à estrutura existente da Tramontina no México. Desde 1997, a companhia tem operação comercial e de distribuição no país, com cerca de 200 funcionários.

Presente em cerca de 120 países, a empresa agora soma 25 unidades operacionais no Exterior, entre as quais uma fábrica, uma subsidiária, 19 centros de distribuição, uma operação de qualidade e serviços e três escritórios regionais de vendas – sendo um também recém-instalado em Buenos Aires, na Argentina, com showroom.

*Colaborou João Pedro Cecchini