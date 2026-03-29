Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"Ficou mais fácil para os bandidos", diz Armínio Fraga sobre infiltração no sistema financeiro

Ex-presidente do Banco Central diz que o mundo descoordenado ajudou atividades ilegais e vê como maior erro no caso Master o descuido com uso de fundos no balanço do banco

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