Fabricante gaúcha de móveis reforma bibliotecas em escolas

Companhia tem acervo próprio de 1 mil livros. Madesa / Divulgação

Após reformar cinco bibliotecas na região de Bom Princípio, no Vale do Caí, a fabricante e varejista gaúcha de móveis Madesa pretende continuar seu projeto de incentivo à leitura em 2026 e revitalizar mais cinco bibliotecas em instituições de ensino.

Inicialmente, o plano era estimular os próprios funcionários da empresa a ler mais na sede da companhia, em Bom Princípio. A Madesa tem biblioteca com acervo de cerca de 1 mil exemplares e sistema interno que registra todos os títulos. Os empregados podem levar as obras para casa, mas também há espaço de leitura no local.

Desde 2024, no entanto, a fabricante de móveis leva suas ações de responsabilidade social a escolas e outros espaços da região.

As cinco instituições contempladas (veja abaixo) tiveram suas bibliotecas revitalizadas. Algumas ainda receberam estantes, cortinas, pintura de paredes, iluminação, mesas de estudo, móveis estofados e almofadas. A Madesa também doa livros.

Instituições beneficiadas

Escola São José , em São Sebastião do Caí

, em São Sebastião do Caí Escola Bernardo Petry , em Vale Real

, em Vale Real Casa Canônica , em São Vendelino

, em São Vendelino Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Moranguinho , em Bom Princípio

, em Bom Princípio Escola José de Anchieta, em Bom Princípio

*Colaborou João Pedro Cecchini