Fábrica de Porto Alegre que faz 15 mil alfajores por hora testa novo mercado

Empresa tem 10 mil pontos de venda parceiros no país. Estúdio Isa Silveira / Divulgação

Para ampliar sua base de consumidores, a Odara, que tem capacidade de produzir cerca de 15 mil alfajores por hora em sua fábrica em Porto Alegre, estreou linha sem açúcar e sem lactose.

A marca começou a atuar nesse mercado com duas versões do doce: tradicional meio amargo e alfajor branco.

Os produtos chegaram no final do último mês ao canal digital da empresa e às gôndolas de cerca de 10 mil pontos de venda parceiros espalhados em Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No ano passado, a Odara expandiu suas opções com alfajores com recheios de marcas como Prestígio e Galak com Negresco, em collab com a Nestlé.

Com fábrica instalada próxima ao dique do Arroio Feijó, no bairro Sarandi, a empresa foi salva da enchente pelos clientes: enquanto estava fechada, cerca de 3,6 mil pessoas aceitaram comprar os doces para entrega posterior.

*Colaborou João Pedro Cecchini