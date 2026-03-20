Fábrica de Porto Alegre que faz 15 mil alfajores por hora testa novo mercado

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
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