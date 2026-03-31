Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Desafios à estrutura
Análise

Estiagem, tarifaço: fechar 2025 no positivo é um alívio para o RS

No acumulado do ano passado, a atividade econômica do Estado conseguiu crescer 0,9%. É menos da metade do avanço nacional, mas mostra alguma diversificação

Marta Sfredo

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