Estiagem, tarifaço: fechar 2025 no positivo é um alívio para o RS

Indústria teve crescimento razoável mesmo com tarifaço. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Embora corresponda a menos da metade o avanço nacional no ano passado, de 2,3%, o resultado ao menos não é desastroso para um Estado que depende tanto da produção agropecuária e enfrentou desafios à sua estrutura econômica ao longo do ano passado. Fechar no positivo, diante desse quadro, é um alívio. Mostra alguma diversificação, ainda discreta, mas presente.

Como a agropecuária despencou 6,8% com nova estiagem, o avanço foi sustentado por indústria e serviços, que subiram 1,7% cada um. É relevante em um ano que a economia gaúcha, com histórica vocação exportadora acima da média nacional, enfrentou até março um tarifaço que, em alguns casos, inviabilizou as vendas aos Estados Unidos.

Diante dos desafios estruturais, é surpreendente o crescimento de 10,6% na indústria de máquinas e equipamentos e de 13,9%, no segmento de produtos do fumo, muito impactado pelo tarifaço. Entre as maiores quedas, uma pode carregar uma irônica esperança para este 2026 que já nasceu sob o signo de ataques militares e de extrema incerteza. No setor de derivados de petróleo e biocombustíveis, houve tombo de 4,4% no ano passado. Neste, seja por efeito da alta de preços ou pelo incentivo involuntário de Donald Trump, ao menos esse segmento pode entregar melhores resultados.

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