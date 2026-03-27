Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Nove peças do dominó
Análise

Escândalo Master tem crescentes sinais de que é tema da CPI do Crime Organizado

Agora já são nove empresas do setor financeiro liquidadas pelo BC, com novos indícios de ligação entre ecossistema de Vorcaro e facções

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