Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fraudes em cadeia
Análise

Escândalo Master se agrava ao contaminar BC, até agora imune

Venda de imóvel por R$ 3 milhões ocorreu uma semana antes de decisão do Copom sobre a taxa Selic em 2021

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