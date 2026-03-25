Entre "desencadear o inferno" e pesquisa eleitoral, dólar cai e bolsa sobe

Moeda americana fechou no menor patamar desta semana. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Nem a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "desencadear o inferno" caso o Irã siga ignorando suas propostas de negociação mexeu muito com o preço do petróleo. O anúncio de um suposto final do conflito até desinflou um pouco a cotação do barril do tipo brent, mas segue nos US$ 102,92 às 17h desta quarta-feira (25).

No Brasil, o componente eleitoral ajudou a esticar o efeito de alívio da véspera, ainda que não haja cessar-fogo à vista. O dólar caiu 0,65%, para R$ 5,22, menor patamar nesta semana. O principal índice da bolsa de valores local (B3), o Ibovespa, subiu 1,6%, para 185,4 mil pontos, distante apenas 4 mil pontos do nível pré-conflito no Oriente Médio.

A pesquisa Atlas/Intel mostrou o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda dentro da margem de erro, com Lula ainda vencendo as simulações de segundo turno.

A agência de notícias Reuters, no entanto, afirmou que os iranianos ainda estão considerando a possibilidade de negociação, apesar da negativa inicial. As especulações ajudaram a aliviar ativos considerados de risco, como os brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini