Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Inclusão no trabalho
Notícia

Empresas do RS estão abaixo da média em incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência

Só 5,5% das empresas gaúchas com mais de cem funcionários têm políticas que apoiam inserção no mercado

João Pedro Cecchini*

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