Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ação extrema
Notícia

Empresa gaúcha é alvo de pedido de falência por ser devedora contumaz

Embanor, de Bento Gonçalves, teve salto em débitos fiscais de R$ 16 milhões para R$ 34 milhões em dois anos, e tentou fazer o que o Fisco considera "esvaziamento patrimonial"

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