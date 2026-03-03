Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem mudanças
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Empresa de data centers confirma unidade em Porto Alegre mesmo sem incentivo

Investimento para operação inicial é de R$ 200 milhões, que será executado mesmo que o Redata não venha a ser renovado

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