Empresa de data centers confirma unidade em Porto Alegre mesmo sem incentivo

Empreendimento será instalado no bairro Sarandi. Tecto / Divulgação

O projeto de instalar data center no bairro Sarandi, em Porto Alegre, está mantido mesmo após a medida provisória (MP) que previa incentivos fiscais para o segmento perder a validade na semana passada. Tito Costa, executivo de receita da Tecto, responsável pelo empreendimento, avalia que o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata) ajudaria a alavancar o plano da empresa, mas não é essencial para sua manutenção:

— Não construímos estratégia baseada no Redata. Existe crescimento orgânico de necessidade de data center no Brasil que justifica nossa entrada no mercado. E estamos explorando comercialmente e ampliando nossos data centers onde não há muita competição — argumenta Costa.

A Tecto tem sete data centers em Fortaleza, Rio de Janeiro e Barranquilla, na Colômbia. Até o final de 2024, era um braço da V.tal, que oferece infraestrutura para operadoras de telecomunicações.

As unidades de processamento de dados que a Tecto opera pertenciam à V.tal. Em parceria com a V.tal, a Meta está instalando uma conexão submarina para fortalecer o transporte de informações digitais e há previsão de um braço até Porto Alegre.

Na capital gaúcha, o data center da Tecto deve operar ainda neste ano, com capacidade de 3 megawatts (MW) e investimento de R$ 200 milhões. A empresa prevê ampliações com possibilidade de alcançar R$ 1 bilhão. No futuro, segundo Costa, a estrutura poderá atender cerca de 50 clientes, com 20 MW.

— Será o maior data center do Rio Grande do Sul e o maior do Cone Sul — promete o executivo.

O local em que a unidade será instalada não é informado. A Tecto comprou um prédio, mas ainda não tem licença para iniciar a reforma. A expectativa é iniciar as obras em abril. O empreendimento vai usar energia renovável adquirida, em maior parte, no mercado livre, além de sistema de refrigeração com circuito de água fechado o que significa que a empresa abastece o reservatório uma vez e pode fazer apenas "pequenas adições" ao longo dos anos de funcionamento, conforme Costa. O consumo de água é um dos desafios da instalação de data centers.

Além de Porto Alegre, a Tecto tem mais três projetos em Recife, Rio de Janeiro e Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. A trava no Redata também não afeta os planos da empresa fora do Rio Grande do Sul.

*Colaborou João Pedro Cecchini