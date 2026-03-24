Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Na base do instinto
Análise

E se Trump comandar guerra como distribui calçados na Casa Branca?

Por incerteza ou oposição, venda de US$ 75 bilhões em Treasuries por investidores oficiais maior saída do "porto seguro" desde a pandemia de covid-19

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