E se Trump comandar guerra como distribui calçados na Casa Branca?

Trump fala em "resolução completa" do conflito, iranianos mencionam mediadores com indicativo de negociação. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Nas guerras, sempre houve incerteza sobre o sucesso de manobras militares ou de negociações de paz. Com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no comando, a insegurança com os rumos do conflito no Irã está elevada à décima potência. Ao falar em conversas "muito boas e produtivas" para "resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio", Trump provocou redução no preço do petróleo, sem que a cotação se afastasse dos US$ 100.

O Irã negou contato em um primeiro momento, mas nesta terça-feira (24) um "alto funcionário" do Ministério das Relações Exteriores do país atacado teria confirmado à rede de TV americana CBS News que mediadores levaram uma mensagem do governo dos EUA que seria indicativo de negociações entre os dois países em guerra. O uso do condicional reflete questionamentos sobre a atual independência da rede em relação ao governo Trump.

Mesmo assim, entre "mediadores com indicativo" e "resolução completa e total", existem galáxias. A divergência de tom ocorre poucos dias depois que um hábito de Trump ganhou holofotes: o de presentear visitantes da Casa Branca com sapatos de número maior do que o usado de fato. Conforme os relatos, o presidente da potência ocidental não investiga o número certo: tenta adivinhar. Em versão trumpiana, segue seu instinto.

Assim como no primeiro recuo do tarifaço, o novo aceno de Trump ocorre depois de forte impacto nas negociações dos títulos do Tesouro americano, os Treasuries. Em documento publicado pelo Federal Reserve de Nova York, o Deutsche Bank estima que cerca de US$ 75 bilhões em Treasuries foram vendidos desde o início da guerra por bancos centrais, fundos soberanos, tesouros nacionais e organismos internacionais. É a maior redução em período de quatro semanas desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 abalou a economia global.

Os Treasuries, é bom lembrar, eram "o porto seguro dos portos seguros". Antes de Trump, era para onde corriam investidores em busca de investimento blindado a inseguranças de qualquer tipo. As retiradas podem, sim, ser articuladas por países que dependem mais do petróleo iraniano do que dos títulos da dívida pública americana. Mas o movimento em direção a países emergentes como o Brasil apelidado de "rotação" reforça o cenário de busca de alternativas ao que, até pouco tempo atrás, não tinha alternativa.

A inquietação é que Trump tome decisões sobre uma guerra capaz de provocar uma recessão global com base no "hunch" (palpite, instinto) aplicado no caso dos sapatos, mesmo dispondo do maior e mais afiado sistema de informações do planeta.