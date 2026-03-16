Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Uma coisa de cada vez
Análise

É preciso não confundir isenção de IR até R$ 5 mil neste ano com declaração do ano passado  

A declaração feita neste ano é referente aos rendimentos de 2025, antes da entrada em vigor do benefício aprovado no ano passado

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS