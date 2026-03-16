Dólar volta a se aproximar de R$ 5,20, bolsa sobe e petróleo mantém US$ 100

Moeda americana subiu a R$ 5,31 na semana passada, mas voltou ao nível anterior no início desta. Félix Zucco / Agencia RBS

O mercado financeiro absorveu nesta segunda-feira (16) parte do risco que dominou os investidores na última sexta-feira (13). O dólar caiu 1,6%, para R$ 5,229, enquanto o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 1,25%, para 179,8 mil pontos.

Na sexta-feira, houve uma forte alta dos juros futuros. A alta do petróleo, que se mantém na casa dos US$ 100 neste final de tarde, fez o mercado recalibrar as apostas de Selic na reunião desta quarta-feira (18) do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Como investidores estavam posicionados para poda maior, os juros futuros foram afetados.

Segundo o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, a intervenção do Tesouro no mercado de títulos públicos ajudou a diminuir o nível de risco no mercado de juros futuros e em outros, como de real e bolsa. Costa destacou que esse movimento também refletiu menor percepção de risco global. Como não houve escalada de tensões no Oriente Médio durante o fim de semana, o mercado reduziu em parte a sua cautela com ativos considerados mais arriscados, como os brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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