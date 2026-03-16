Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Dólar volta a se aproximar de R$ 5,20, bolsa sobe e petróleo mantém US$ 100

Operação do Tesouro Nacional e menor percepção de risco impulsionaram ativos brasileiros

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