Dólar vai a R$ 5,30 e bolsa despenca com escalada de tensões no Irã

A moeda americana teve forte alta, para R$ 5,30. Félix Zucco / Agencia RBS

O mercado financeiro foi para mais um fim de semana de mau humor. Assim como na última sexta-feira (13), o temor de escalada de tensões no Irã levou o dólar para R$ 5,309, com forte alta de 1,79%. A bolsa despencou 2,25%, para 176,2 mil pontos, nesta sexta-feira (20).

Cerca de 2,5 mil fuzileiros navais adicionais a bordo de três navios de guerra estão a caminho do Oriente Médio, informaram fontes militares dos EUA, o que reforça a percepção de prolongamento do conflito. A rede de TV americana CBS News também informou que comandantes de alta patente estariam se preparando para possível incursão por terra no Irã.

Esse cenário empurrou para cima o preço do petróleo do tipo brent, referência de mercado, que alcançou US$ 111 às 17h desta sexta-feira.

A disparada do barril ainda provocou a especulação sobre a possibilidade de alta no juro nos EUA neste ano, o que fortaleceu o dólar no mundo. Isso ajudou a retirar capital de ativos considerados de risco, como os brasileiros. Ainda que a maior parte dos investidores continue apostando em manutenção da taxa básica americana ao longo de 2026, parte dos operadores começou a considerar a hipótese de alta, diante de sinais de aumento da inflação americana.

*Colaborou João Pedro Cecchini