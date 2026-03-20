Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Dólar vai a R$ 5,30 e bolsa despenca com escalada de tensões no Irã

Petróleo alcançou US$ 111 na tarde desta sexta-feira e mercado começa a especular sobre alta de juro nos EUA

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