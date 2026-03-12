Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rumo ao restabelecimento
Notícia

Dois projetos recebem R$ 12 milhões para adaptar o RS à mudança climática

Projetos atenderão cidades como Canoas, Esteio e Novo Hamburgo, com prazo de 36 meses para execução das ações.

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