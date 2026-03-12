Dois projetos recebem R$ 12 milhões para adaptar o RS à mudança climática

Um dos programas selecionados vai restaurar florestas urbanas. Lucas Lacaz / Divulgação

Dois projetos de soluções baseadas na natureza para adaptação e resiliência climática em áreas urbanas no Rio Grande do Sul foram selecionados nesta quinta-feira (12) para receber R$ 12 milhões no total de edital da Petrobras. Cento e três propostas foram inscritas.

Um dos programas vai ajudar comunidades de Canoas e Esteio a reduzir a vulnerabilidade a enchentes, melhorar o conforto térmico e restaurar ecossistemas urbanos com jardins de chuva, sistemas ecológicos de tratamento de efluentes, áreas de biorretenção e outras soluções baseadas na natureza.

A outra proposta, chamada Respira Sinos, vai atuar em Canoas, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O plano é integrar conhecimento científico, práticas educativas e soluções baseadas na natureza, como restauração de florestas urbanas e implementação de miniflorestas.

Após a seleção, os projetos vão passar por processo de contratação e terão 36 meses após a assinatura do contrato para desenvolverem as suas ações. Os demais projetos classificados e não selecionados vão permanecer no banco de propostas da Petrobras por 24 meses.

Outras duas propostas de soluções baseadas na natureza, adaptação Climática e economia circular foram escolhidas para receber R$ 9 milhões da estatal. A companhia investe em cerca de 90 projetos de florestas, oceanos e soluções baseadas na natureza em 24 Estados brasileiros e Distrito Federal, com previsão de aporte de R$ 610 milhões até 2029.

*Colaborou João Pedro Cecchini