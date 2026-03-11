Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Distribuidora de energia em 381 municípios do RS vai investir R$ 9,3 bilhões em cinco anos

Com aporte, empresa vai reforçar rede elétrica na sua área de concessão

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