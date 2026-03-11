Distribuidora de energia em 381 municípios do RS vai investir R$ 9,3 bilhões em cinco anos

CPFL RGE tem subestação de energia elétrica em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A distribuidora de energia CPFL RGE planejou investimento de R$ 9,3 bilhões no ciclo 2026 a 2030. O objetivo é preparar melhor o sistema elétrico do Rio Grande do Sul para aumento da demanda, eventos climáticos e necessidade de respostas rápidas.

No ano passado, a distribuidora aplicou R$ 1,6 bilhão no reforço da rede elétrica em sua área de concessão no Estado, que alcança 381 municípios. Ao longo de 2025, foram construídos ou reformados 3,29 mil quilômetros de redes de média tensão.

A empresa também instalou 462 religadores telecomandados, equipamentos que permitem operar a rede à distância e restabelecer energia com maior agilidade em ocorrências sem danos físicos. Além disso, substituiu cerca de 74 mil postes por estruturas mais modernas.

*Colaborou João Pedro Cecchini