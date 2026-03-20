Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto da guerra
Análise

Disputa internacional por diesel complica abastecimento no Brasil

Ataques a instalações de produção de petróleo interromperam produção estimada em 8 milhões de barris por dia no Oriente Médio, cerca de 8% da necessidade global

Marta Sfredo

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