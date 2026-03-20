Disputa internacional por diesel complica abastecimento no Brasil

Sem transporte e com perdas de capacidade de refino, aumenta a concorrência por cargas de combustível "pronto". JOHAN ORDONEZ / AFP

Parte da dificuldade em garantir abastecimento de diesel no país que precisa importar o equivalente a cerca de 30% do consumo interno decorre de uma disputa internacional. O aumento de ataques a instalações de petróleo e gás no Oriente Médio se soma ao fato de só navegarem, no corredor por onde passa 20% do tráfego global de óleo bruto, cargas do Irã e de seus "amigos". A estimativa é de que já esteja interrompida a produção de 8 milhões de barris por dia (bpp) no Oriente Médio, cerca de 8% da necessidade do mundo.

Sem embarcações chegando a seu destino, cai o volume internacional de refino e aumenta a concorrência por cargas de combustíveis prontos que conseguem passar, tem origem fora do Oriente Médio ou conseguem fazer outras rotas. Por isso, navios que haviam sido contratados para entregar diesel no Brasil foram desviados no meio do caminho. Esse tipo de ocorrência foi, primeiro, uma especulação, mas acabou sendo confirmado pela Petrobras.

Conforme a presidente, Magda Chambriard, a área de inteligência competitiva da estatal monitorou seis navios que rumavam para o país mas não chegaram. Foram redirecionados. O que a executiva não disse, mas o mercado especula, é que a mudança ocorreu porque outro comprador ofereceu preço mais alto pelo combustível.

Na quinta-feira (19), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que determinou à Petrobras a retomada de leilões de gasolina e diesel que haviam sido cancelados pela estatal com a justificativa de reavaliar os estoques diante da perspectiva de um conflito mais longo do que o esperado.

Nesta sexta-feira (20), a petroleira afirmou que está oferecendo todo o volume de combustíveis produzido nas suas refinarias. Em nota, afirmou ter ampliado e antecipado entregas às distribuidoras, em volumes cerca de 15% superiores do que os acertados com no início do mês.

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