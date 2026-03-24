Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Para suavizar impacto
Análise

Diante da incerteza, governo federal estuda "pacote antiguerra"

O Brasil Soberano 2 prevê linha de crédito de R$ 15 bilhões para setores impactados pelo conflito, com base ao aumento da arrecadação no país permitida por alta do petróleo

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