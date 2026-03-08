"Deveriam ter me demitido 20 vezes", diz ex-vice-presidente global da Coca-Cola

Marta Sfredo

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Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Marcos de Quinto foi vice-presidente global da Coca-Cola, deputado na Espanha e atualmente lidera associação PieEnPared.

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