"Deveriam ter me demitido 20 vezes", diz ex-vice-presidente global da Coca-Cola

"Pessoa de extremos" é autodefinição do ex-executivo. Marcos de Quinto / Arquivo Pessoal

Nesta entrevista exclusiva à coluna, o espanhol Marcos de Quinto, que foi vice-presidente global da Coca-Cola, relatou que sua filha de seis anos, Sofia, é capaz de fazer algo que ele não sabe: falar português. O executivo que virou político é casado com a soprano cubano-brasileira Angélica de la Riva (pai cubano e mãe mineira). Pelo relato e pelo estilo, deve ser um dos mais surpreendentes palestrantes do Fórum da Liberdade, nos dias 9 e 10 de abril.

Qual a relação da sua chegada à Coca-Cola com o interesse em fazer a rota subsaariana?

Sou uma pessoa de extremos. Aos 16 anos, esquiava, fazia parte de uma equipe de competição na Espanha e competia em slalom e slalom gigante. Um pouco maior, me apaixonei pelo deserto. Quando tinha 20 anos, ainda havia três rotas que atravessavam o Saara. Quando comecei a trabalhar, nem sabia que era a Coca-Cola, porque naquela época você se inscrevia e só sabia a empresa depois. Minha intenção era ganhar um pouco de dinheiro e, em dois anos, pedir um ano sabático para poder fazer uma das rotas transaarianas. Não consegui porque, quando você começa a trabalhar, fica muito focado. O que consegui fazer, mais tarde, foram seis Ralis Dakar, atravessando a África.

Que sabor tem o poder de ser o número 2 no mundo de uma marca tão popular?

Cheguei a vice-presidente executivo mundial sem querer, nunca foi minha pretensão. Eu me dedicava a trabalhar e gostava do que fazia. Quando você gosta do que faz, tem muitas chances de dar certo. Sempre que tinha sucesso no que fazia, meus chefes me tiravam de lá e me colocavam em outra posição. Reclamava 'que chatice, estou gostando disso'. Mas passava a gostar das novas coisas e voltava a ter sucesso, o que é um milagre.

Por quê?

Porque eles deveriam ter me demitido 20 vezes, no mínimo. Desobedeci muito. O bom das empresas americanas é que são o que chamo de 'resultadocracia'. Se você desobedece, mas as coisas acontecem como você disse que seriam, e você faz a empresa ganhar dinheiro, então dizem 'vamos deixá-lo em paz'. É verdade que, se eu fizesse algo errado, teriam cortado minha cabeça, mas era como se me deixassem testar tudo o que eu quisesse. Admiro muito a Coca-Cola por ter me permitido fazer as coisas um pouco à minha maneira.

Se eu desobedeci Atlanta foi para defender o negócio da Coca-Cola.

Como sabia que o certo não era o que a empresa pedia?

Na maioria dos casos, por senso comum. O diretor de marketing mundial dizia que só se devia colocar na TV comerciais que, em pré-testes, indicavam intenção de compra acima de determinado percentual. Quando fazíamos isso, os anúncios não davam os melhores resultados de vendas. Percebemos que havia um segundo índice, chamado 'intrusiveness'. Se for chato ou não chamar a atenção, não funciona. Então, decidimos usar anúncios que nos dessem persuasão, não só intenção de compra. Quando nos repreenderam, fui a Atlanta e expliquei que funcionava. Depois, tornou-se padrão na empresa. É possível desobedecer se há um problema ou uma instrução errada quando tem uma boa equipe e age como se o negócio fosse seu. Se eu desobedeci Atlanta foi para defender o negócio da Coca-Cola.

Era uma desobediência baseada em dados?

Sim, quando estive na Tailândia, queriam que fizéssemos anúncios do Sprite e basquete. Fui a Atlanta e disse que iríamos fazer anúncios com toureiros e touros. O presidente mundial perguntou se touradas eram relevantes na Tailândia. Disse que não, mas o basquete também não. Riram e me permitiram fazer de outra maneira. Às vezes também é como você posiciona as coisas. Geralmente, desobedecia com certo humor.

Sou um desastre como empresário, porque faço pequenas coisas que me divertem e perco dinheiro em absolutamente tudo.

Um jornal da Espanha o descreveu como mais humanista do que materialista. É uma característica compatível com um executivo?

Sou um desastre como empresário, porque faço pequenas coisas que me divertem e perco dinheiro em absolutamente tudo. Outro assunto é como executivo. Quando sei que meu objetivo é ganhar dinheiro para os acionistas e para a empresa, faço isso perfeitamente. Mas na minha vida pessoal, não me importo com dinheiro. Tenho o suficiente para não passar aperto, mas não sou obcecado em ganhar mais. É preciso um mínimo de dinheiro para viver bem e para poder ser livre, acima de tudo. Não há liberdade sem propriedade privada. Se você tem algum dinheiro acumulado, isso permite que você seja livre, permite que você não seja escravizado. Há empresários importantes na Espanha que pensam 'que inveja de Marcos de Quinto, com muito menos dinheiro do que nós, mas pode se dar ao luxo de dizer o que pensa em todos os lugares'.

Chegou a dizer que não tinha cor partidária, mas se tornou deputado pelo Ciudadanos. O que mudou?

Sou liberal, no sentido argentino de libertário. Nunca militei em nenhum partido. Quando me chamaram no Ciudadanos, achei que entraria na 50ª posição na lista, nunca seria eleito (nesse sistema, quanto mais votos, mais parlamentares são eleitos, na ordem da relação que o partido apresenta). Estava no deserto de Marrocos quando o criador do partido, Albert Rivera, ligou e disse 'Marcos, vou te colocar atrás de mim, na segunda posição'. Pensei 'em que confusão me meti'. Fui porta-voz da economia do Partido Liberal dos Cidadãos. Tivemos um sucesso tremendo, depois um fracasso absoluto (nas urnas). Veio a pandemia, o líder do partido havia renunciado e eu não concordava com as pessoas que assumiram. Decidi sair. Um partido pode querer o seu cérebro ou seu dedo. Essas pessoas, no final, queriam meu dedo, queriam me dizer qual botão devia apertar no Congresso. Disse 'se não houver discussão sobre qual botão apertar, não fico, procurem qualquer idiota que não tenha cérebro e aperte o que vocês dizem'.

Costumo dizer que entrar na política foi a terceira melhor decisão da minha vida. A segunda foi sair.

Não pretende voltar à política?

Costumo dizer que entrar na política foi a terceira melhor decisão da minha vida. A segunda foi sair. Agora, muitas manifestações na Espanha são feitas por meio de uma confederação de associações. Sou secretário da PieEnPared. Agrupamos as demais e fazemos manifestações de meio milhão de pessoas contra o governo em Madri. Prefiro estar nessa posição, com capacidade de convocação e mobilização das pessoas, sem obedecer à disciplina de nenhum partido. Se não obedecia quando estava na Coca-Cola, obedecer a um partido seria muito difícil para mim. Não aspiro a nenhum cargo público.

O que faz a PieEnPared?

É uma associação que se dedica a travar batalha cultural contra a hegemonia cultural da esquerda e a woke. Sou secretário porque, quando a fundamos, eu e Juan Carlos Girauta tivemos uma briga tremenda entre nós dois para ver quem não seria presidente. E ganhei. Nosso objetivo é destruir, somos uma empresa de demolições. Não queremos construir uma hegemonia cultural da direita. Para construir, existem os partidos.

Chegou um momento em que Trump disse 'faço o mesmo'. É como sacar a arma e colocá-la sobre a mesa para conversar.

Como vê Donald Trump?

Quando estava em Atlanta, por volta de 2016, houve um desentendimento com Trump. Ele lançou uma ordem que impedia a entrada de pessoas de determinados países nos Estados Unidos. Assinei uma carta para a Casa Branca mostrando nosso desacordo porque na maioria daqueles países, que são muito conflituosos, a Coca-Cola operava com pessoas que estavam arriscando a vida. Se quisesse fazer uma reunião em Atlanta, não poderia ter uma pessoa do Iêmen, por exemplo. Não se deve barrar todos esses nacionais, é preciso ser um pouco mais seletivo. Trump fez uma postagem em que apareceu com uma lata de Diet Coke dizendo 'parece que eles não gostam muito de mim, mas vou continuar bebendo o lixo deles'.

Como libertário, como viu a questão das tarifas?

Se a forma de se expressar de Trump é muito grosseira e se as pessoas não gostam de seu cabelo laranja, o que devem fazer é dizer 'não' no dia em que Trump as convidar para tomar uma cerveja. Mas um presidente deve ser julgado por seus resultados e não por seus modos. Se for para tomar chá, melhor com (Emmanuel) Macron, mais refinado. Mas para governar um país, quem dera a França tivesse um Trump e não um Macron. Durante muitos anos a Europa teve tarifas tremendas sobre os produtos americanos, enquanto os EUA não tinham tarifas tão altas sobre os europeus. E há as barreiras não tarifárias. Na Europa, carne que contém um pouco de antibióticos não pode entrar. Isso é dizer não à importação de carne americana. Chegou um momento em que Trump disse 'faço o mesmo'. É como sacar a arma e colocá-la sobre a mesa para conversar. Ele está defendendo os interesses americanos. A economia dos EUA está indo muito bem.

Quando se quer entender insights, não há nada como ler Shakespeare, porque a alma humana está refletida em todas as suas obras.

Por que diz que todos os insights sobre negócios foram escritos por Shakespeare?

Não sou do tipo que se dedica a ler livros de autoajuda vendidos nos aeroportos. O que importa é ter nível cultural. Já fui jurado de prêmios de teatro na Espanha, escrevi livros, inclusive de poesia, sou aficionado por cinema. Colaborei e participei de alguns filmes como ator e tenho uma vida que não se resume aos negócios. Todas as pessoas são movidas por diferentes temas, amor, ódio, inveja, rancor, decepções. Quando se quer entender insights, não há nada como ler Shakespeare, porque a alma humana está refletida em todas as suas obras.

Autoajuda não ajuda?

A maior parte é bobagem, leva a lugares comuns. Alguns são imbecilidades, dizem de que o fracasso não importa porque se aprende muito. É bom aprender com o dinheiro de seu pai, não com o da empresa. É preciso aprender com os sucessos, porque pode tentar replicá-los. O problema é que é muito difícil imitar o sucesso. E dizem bobagens como a que chefes e líderes têm de motivar as pessoas. Isso é falso. Quando se trabalha, deve chegar motivado por você mesmo. Se não, você dá duas palmadas e diz ao seu chefe 'venha cá, hoje não estou com vontade de trabalhar, motive-me'? O que um chefe tem de fazer não é motivar, é não desmotivar, o que é muito diferente.

No Brasil, discute-se redução da jornada de trabalho. O que pensa sobre isso, como executivo que separou vida profissional e pessoal?

O governo tem de deixar livre. Há pessoas que querem trabalhar apenas meio período, outras querem trabalhar oito horas. Deve haver um máximo de horas, e cada um distribui como quiser. Na Argentina, na última reforma liberal, são 48 horas semanais. Mas se pode fazer oito horas em seis dias, ou 12 horas em quatro. É preciso deixar que as pessoas concordem com o que é melhor para ambas as partes. Interferir só contribui para criar rigidez.