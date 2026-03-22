Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"Desconheço tentativa de controle de preço que tenha sido eficaz", diz ex-diretor da ANP

Decio Oddone, que comandou órgão regulador durante greve de caminhoneiros de 2018, avalia que efeito de conflito pode se prolongar

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