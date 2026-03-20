Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Acordo condicionado
Análise

Delação de Vorcaro: é possível esconder um elefante embaixo do tapete?

Acordo com PF e PGR é alvo de todo tipo de especulação, mas há se sabe muito para esconder demais

Marta Sfredo

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