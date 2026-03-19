Decisão do TJ libera edifícios de 45 metros no entorno do Museu Julio de Castilhos

Melnick tem projeto de prédio de 40 andares ao lado do museu. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) permite a aprovação de construção de prédios de até 45 metros de altura no entorno do Museu Julio de Castilhos, em Porto Alegre. Ainda não houve análise do mérito do caso: é um atendimento parcial a um recurso da Procuradoria-Geral do Município (PGM), com efeito suspensivo da resolução de primeiro grau que proibiu autorização de "qualquer" construção na região, incluindo reformas.

O processo segue em andamento, com perspectiva de que o mérito do recurso da prefeitura seja julgado na próxima semana. Embora tenha sido definida ainda em fevereiro, só nesta semana a notificação chegou à PGM. Na ação, a Associação dos Amigos do Museu Julio de Castilhos alegou que a prefeitura de Porto Alegre ignorou, ao regulamentar o Programa de Reabilitação do Centro Histórico, a portaria da Secretaria da Cultura do Estado (Sedac) que estabelece limite de altura de construção perto do museu em 45 metros, ou 15 andares. Segundo a PGM, o decreto prevê a proteção dos bens tombados.

A região ao redor do museu despertou interesse do mercado imobiliário nos últimos anos. A Melnick tem projeto para construir prédio de 40 andares na Rua Duque de Caxias. As obras, no entanto, estão suspensas desde janeiro de 2024. Em abril do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve o mérito da decisão liminar. Ainda não foi proferida sentença sobre o caso.

*Colaborou João Pedro Cecchini