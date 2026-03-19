Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Área embargada
Notícia

Decisão do TJ libera edifícios de 45 metros no entorno do Museu Julio de Castilhos

Justiça estadual concedeu efeito suspensivo ao recurso que questionou a resolução que proibiu autorização de "qualquer" construção na região 

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