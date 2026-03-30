Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Entrevista
Notícia

"Dados 3D vão levar a perfurações" no litoral do RS, prevê executivo de empresa de pesquisa

David Hajovsky diz que, pelo que já foi visto no subsolo da costa gaúcha, existe potencial para que a Bacia de Pelotas seja tão prolífica em petróleo quanto a costa da Namíbia

João Pedro Cecchini*

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