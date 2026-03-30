Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O preço do ataque
Notícia

Custo da guerra no Irã está no limite do suportável, com ganhos para "inimigos"

Danos em instalações no Golfo vão exigir reparos de US$ 25 bilhões, e petróleo está acima de US$ 100 há cerca de 20 dias, o que já não é "volatilidade passageira"

Marta Sfredo

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