Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Serenidade e cautela
Análise

Copom faz corte simbólico na Selic e evita se comprometer com novas reduções

Redução de 0,25 ponto percentual permite cumprir a promessa de iniciar o ciclo de corte de juro, mas o futuro à guerra pertence

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