Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alternativa ao juro alto
Notícia

Contratação de crédito com garantia de imóvel cresce 41% no RS

No país, modalidade disparou 104% em 2025, em relação ao ano anterior

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