Contratação de crédito com garantia de imóvel cresce 41% no RS

Home equity permite livre destinação dos recursos, mas maioria usa para reorganizar dívidas. doidam10 / Adobe Stock

A contratação de crédito com garantia de imóvel cresceu 41% no Rio Grande do Sul em 2025, em relação ao ano anterior, segundo estudo da Loft baseado no número de contratos assinados na plataforma.

Essa alternativa, também chamada de home equity, permite ao cliente pegar dinheiro emprestado com juro mais baixo e prazo mais longo, porque o risco da instituição financeira é menor. Com a taxa básica nas alturas, essa opção disparou 104% no país.

O valor do crédito é calculado com base no imóvel e pode atingir até 60% do seu preço total, com livre destinação dos recursos. No ano passado, ficou em R$ 420 mil, em média.

— Mais da metade das pessoas que recorrem ao crédito com garantia de imóvel buscam reorganizar as próprias dívidas. Outro quarto deseja investir em outro imóvel ou reformar o atual. E cerca de 10% planejam utilizar o recurso para investir no próprio negócio — diz Felipe Morgado, vice-presidente da unidade de serviços financeiros da Loft.

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Apesar do avanço no número de contratações, o Rio Grande do Sul registrou o menor crescimento na modalidade entre os Estados da Região Sul. Terminou o ano atrás de Paraná (105,3%) e Santa Catarina (65,2%).

*Colaborou João Pedro Cecchini