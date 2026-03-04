Construtora leva estilo escandinavo a Gramado com projeto de R$ 35 milhões

Apartamentos têm entre 80 e 190 metros quadrados. Redumax / Divulgação

Ao completar 15 anos, a construtora Redumax, de Santa Maria, prepara sua estreia em Gramado. A empresa vai lançar nesta quinta-feira (5) o edifício residencial Walls Bavaria, que tem 12 unidades.

Assinado pelo arquiteto Jeferson Zatti, o projeto é inspirado no estilo escandinavo. Os apartamentos terão entre 80 e 190 metros quadrados.

O empreendimento será construído na Rua da Paz, 47, no bairro Bavária. Tem valor geral de vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 35 milhões.

O edifício prevê infraestrutura de lazer como jardim com piscina aquecida, espaço gourmet, local com lareira e playground. O prédio vai ocupar cerca de 30% da área total para permitir maior integração à natureza.

*Colaborou João Pedro Cecchini