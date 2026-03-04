Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Construtora leva estilo escandinavo a Gramado com projeto de R$ 35 milhões

Redumax, de Santa Maria, adiciona inspiração ao ecletismo já existente na cidade

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