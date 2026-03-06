Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Obra embargada
Notícia

Construção de quatro prédios à beira da Lagoa dos Quadros é suspensa

Projeto prevê torres residenciais de 10 andares e totaliza 160 apartamentos

Marta Sfredo

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