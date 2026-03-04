Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Prejuízo calculado
Notícia

Conflito no Oriente Médio pode abalar 5,9% das exportações do RS; entenda

Países que relataram danos por ataques receberam US$ 1,3 bilhão em produtos gaúchos no ano passado 

João Pedro Cecchini*

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