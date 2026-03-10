Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sucessão planejada
Análise

Como vai se comportar um ex-executivo do WhatsApp no Ministério da Fazenda?

Haddad deixa o comando da Fazenda; sucessor Dario Durigan é ex-executivo do WhatsApp e secretário-executivo do ministério.

Marta Sfredo

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