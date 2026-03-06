Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fórmula milagrosa?
Notícia

Como Lojas Renner teve lucro recorde em ano difícil para muitas empresas

Resultado líquido anual de R$ 1,45 bilhão representou alta de 21,8% em relação a 2024, fruto de investimentos na melhoria do negócio e da inexistência de dívidas

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