Como frear supersalários se quem tem poder para isso quer mantê-los

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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