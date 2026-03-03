Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Desacelerada, mas com oportunidades
Análise

Como fica a economia do Brasil com cenário de guerra de ao menos um mês

Com PIB em desaceleração, alta do petróleo pressiona inflação, mas exportações de petróleo devem fazer com que mais dólares entrem no país

Marta Sfredo

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