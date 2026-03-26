Como a IA ajudou a Renner a aumentar em 60% o interesse em roupas para bebês

Oi, eu não sou um bebê de verdade, só um avatar fofinho. Lojas Renner / Reprodução

A Lojas Renner vem usando inteligência artificial para várias atividades, mas em termos de resultados imediatos, uma das aplicações se destaca. A rede de varejo criou avatares – muito realistas – de bebês para apresentar roupas infantis no seu site

— Existem restrições para usar modelos infantis, pelo cuidado, pela própria segurança da criança. Por isso, mostrávamos só as peças, sem ninguém vestindo. Com os avatares, fica mais fácil para os clientes entenderem como é a peça, a conversão aumenta. A visita das peças infantis aumentou 60% depois que adotamos os avatares — relatou Fabio Faccio, CEO da Renner, durante o Women's Brunch, parte da programação do South Summit.

Além dessa operação que alcança o consumidor final, a Renner adota IA em várias atividades de retaguarda. Vai desde apoio na obtenção de informações de moda até a "predição de vendas", ou seja a projeção das quantidades que precisam estar disponíveis.

– Não só por tipo de produto, mas em que cor, em que tamanho, em que local. E isso se conecta com o centro de distribuição, que consegue fazer essa distribuição granular a um custo mais baixo — detalha Faccio.

Segundo o executivo, isso traz benefício para os clientes, por ter maior chance de encontrar o que quer no tamanho e cor que procura. Essa maior assertividade gera mais vendas e margens, o que permite definir um preço "melhor para o cliente" – mais baixo, portanto.

— Quando a gente tem essa eficiência de estoque, novidades constantes, consegue trazer um preço inicial melhor, até com uma margem maior para nós também, porque tem sobra menor. Então, a empresa ganha e o cliente também.