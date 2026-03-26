Como a IA ajudou a Renner a aumentar em 60% o interesse em roupas para bebês

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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