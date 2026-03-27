Com prejuízo de R$ 10,3 bilhões, Braskem tem "incerteza significativa sobre continuidade operacional"

Empresa enfrenta menor volume de venda e ciclo de baixa prolongado no mundo. Joédson Alves / Agência Brasil

Com prejuízo de R$ 10,3 bilhões só no quarto trimestre do ano passado, o balanço da Braskem, dona da maior parte do polo petroquímico do Rio Grande do Sul, teve alerta dos auditores para "incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia", em relatório financeiro apresentado nesta sexta-feira (27). Traduzindo do balancês, os responsáveis pela checagem dos dados apontam risco de interrupção da atividade.

O resultado negativo do trimestre foi pior do que o acumulado em todo 2025, que foi de prejuízo de R$ 9,87 bilhões, 13% a menos do que no ano anterior. Dentre os fatores que impactaram o resultado, a companhia destacou o menor volume de vendas de resinas e produtos químicos, a redução das margens (ganhos para a empresa) desses produtos no mundo e o prolongado ciclo de baixa de toda a indústria petroquímica. O diretor financeiro da Braskem, Felipe Jens, ponderou que o balanço da empresa parte do pressuposto de continuidade operacional mínima, de 12 meses, e que a dúvida apontada sobre a saúde financeira da companhia têm caráter técnico.

— Algumas dessas questões passam pela reorganização da estrutura de capital da Braskem. Como todo e qualquer plano transformacional que exige esforços de terceiros, o auditor, na sua capacidade independente, precisa levantar questões sobre eventuais incertezas mais significativas ou não sobre este plano — avaliou Jens.

A empresa iniciou uma reorganização em setembro do ano passado. Mais tarde, a atual dona da Braskem, Novonor (ex-Odebrecht), chegou a acordo para venda do controle da petroquímica para a gestora de investimentos IG4 Capital, processo que está em sua reta final. A transação foi aprovada pelos reguladores de concorrências no Brasil e nos Estados Unidos, mas ainda falta a validação de instâncias com as mesmas funções de México e União Europeia, porque a empresa tem unidades nesses locais.

Em relação à guerra no Irã, o CEO da Braskem, Roberto Ramos, afirmou que o conflito impulsionou o preço da nafta, subproduto do petróleo e matéria-prima petroquímica, mas não afetou as compras da companhia, que importa principalmente dos Estados Unidos. No curto prazo, a empresa também pode ser beneficiada com a redução de oferta de polietileno e polipropileno no Oriente Médio por conta do fechamento do Estreito de Ormuz, complementou a diretora de relações com investidores da Braskem, Rosana Avolio.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em recuperação judicial (RJ) depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias. As ações da Braskem haviam sido dadas como garantia de pagamento da Novonor a seus bancos credores na RJ.

*Colaborou João Pedro Cecchini