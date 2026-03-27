Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alerta dos auditores
Notícia

Com prejuízo de R$ 10,3 bilhões, Braskem tem "incerteza significativa sobre continuidade operacional"

Auditoria alerta para risco de continuidade operacional devido ao prejuízo bilionário e ciclo de baixa do setor petroquímico global.

Marta Sfredo

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