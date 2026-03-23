Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Com petróleo perto de US$ 100, dólar cai a R$ 5,24 e bolsa dispara 3,24%

Donald Trump suspendeu ataques contra usinas de energia no Irã, o que ajudou a aliviar a tensão entre agentes financeiros

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