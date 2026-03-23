Com petróleo perto de US$ 100, dólar cai a R$ 5,24 e bolsa dispara 3,24%

Ibovespa avançou cerca de 6 mil pontos nesta segunda-feira. Leandro Martins / Divulgação

O mercado recebeu bem o recuo de Donald Trump na guerra contra o Irã. Depois de alcançar US$ 112,19 na última sexta-feira (20), o petróleo ficou perto de US$ 100 durante boa parte desta segunda-feira (23). O barril do tipo brent, referência internacional, despencou a US$ 99,87 às 17h.

No Brasil, os principais indicadores também apresentaram bom desempenho. O dólar caiu 1,29%, para R$ 5,24, e o principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, dispara cerca de 3,24%, para 181,9 mil pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu ataques contra usinas de energia no Irã por cinco dias. No sábado (21), o americano havia dito que iria "obliterar" infraestruturas energéticas do país persa caso o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, não fosse reaberto.

O republicano afirmou que seu governo está conversando com autoridades iranianas. Teerã negou a existência de diálogo, mas o mercado se convenceu de que o fim da guerra pode estar mais próximo, o que ajudou a aliviar ativos considerados de risco, como os brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini