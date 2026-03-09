Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Superdisparada
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Com petróleo acima de US$ 100, o que a Petrobras vai pesar no reajuste dos combustíveis

Após ataques ao Irã e fechamento do Estreito de Ormuz, petróleo acumula alta superior a 40%

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