"Brasil usa muito IA, mas ainda tem longo caminho de treino", diz executivo do Google Cloud

Rafael Groba é líder de Growth Marketing do Google Cloud na América Latina. Google Cloud / Divulgação

Dono do recorde de maior aula de inteligência artificial (IA) no mundo, o Google Cloud, divisão de tecnologia em nuvem da gigante de buscas, vai trazer pela primeira vez a Porto Alegre o evento Startup Pop-Up Hub. O encontro vai ocorrer na próxima terça-feira (24), véspera de South Summit, no Nau Live Spaces, com agenda voltada à troca de experiências e aplicação prática em inovação. É possível se inscrever gratuitamente aqui.

Nesta entrevista, Rafael Groba, líder de Growth Marketing do Google Cloud na América Latina, diz que empresas nacionais avançam na implementação de IA. O brasileiro tem forte interesse, mas ainda precisa treinar e desenvolver o uso da tecnologia, avalia o executivo.

Como funciona o Startup Pop-Up Hub?

Fizemos a primeira edição em 2024, em São Paulo. O objetivo é levar toda a nossa assistência às startups, contato com engenheiros, palestras, treinamento e conexões com a comunidade para um espaço físico. No ano passado, levamos a proposta para quatro capitais, falamos com cerca de mil startups. Para 2026, quisemos continuar o programa em Porto Alegre, porque 20% do nosso mercado local é de startups da região sul do Brasil.

Quantas startups vocês pretendem impactar em Porto Alegre?

Temos capacidade de receber 200 pessoas no dia do Pop-Up Hub. Também patrocinamos outros outros eventos no Rio Grande do Sul, como South Summit e Gramado Summit.

Conseguimos treinar 200 mil pessoas, recorde de maior treinamento em IA já realizado no mundo RAFAEL GROBA Líder de Growth Marketing do Google Cloud na América Latina

Quanto o brasileiro é capacitado em IA?

Em startups especificamente, passamos da fase de testes. Estamos em momento de implementação e utilidade de ferramentas de IA. Quando olhamos para o Brasil inteiro, ainda tem muita oportunidade de desenvolvimento. Tanto que temos a previsão de treinar 1 milhão de pessoas no Brasil em IA até 2030. No final do ano passado, fizemos um evento em que conseguimos treinar 200 mil pessoas, recorde de maior treinamento em IA já realizado no mundo. Então, o brasileiro tem conhecimento e usa muito IA, mas ainda tem longo caminho de treino e desenvolvimento.

Qual o impacto da IA na produtividade de empresas?

Vou falar de algumas startups que são clientes de Google Cloud. Um exemplo legal é a Amigo Tech, que gera resumo clínico por áudio usando IA generativa. A Jurídico AI faz textos jurídicos que antes demoravam horas e agora você leva minutos para fazer. Também tem a Fluna, que usa ferramentas de IA generativa para conseguir melhorar e automatizar os processos de RH nas empresas. Todas têm foco em produtividade, diminuir para minutos processos que antes levavam horas usando IA generativa.

Como a tecnologia em nuvem tem sido usada por empresas?

Não estamos oferecendo uma ferramenta, mas uma nuvem agêntica que entrega tecnologia, infraestrutura, até os modelos mais avançados de IA. É um conjunto completo para uma startup poder nascer, se estruturar e desenvolver as suas soluções com o Google Cloud.

Quando tem utilidade com IA, quando consegue trazer um recurso útil, as pessoas usam RAFAEL GROBA Líder de Growth Marketing do Google Cloud na América Latina

Como o Google Cloud cresceu 48% em receito no último trimestre?

O porquê tem a ver com a nossa visão da nuvem agêntica. A visão agêntica consiste em poder trazer IA para o produto ou serviço para que o agente consiga cumprir tarefas e processos. Quando tem utilidade com IA, quando consegue trazer um recurso útil, as pessoas usam. Quase todos os 10 maiores laboratórios de IA do mundo usam o Google Cloud como provedor para treinar seus modelos.

*Colaborou João Pedro Cecchini